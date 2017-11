'Zoekend' Ajax zonder geblesseerde Younes tegen NAC

"Amin heeft vandaag voor het eerst weer een stuk meegetraind", zei trainer Marcel Keizer vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie op De Toekomst. "Het gaat de goede kant op, maar hij zit tegen NAC nog niet bij de selectie."

Drie weken geleden tegen Willem II (1-3 winst) ontbrak Younes ook door een blessure en toen werd hij vervangen door Kasper Dolberg. Voor Keizer is het echter nu geen optie om de Deense spits door te schuiven naar de buitenkant.

"Het is wel een optie, maar dat gaan we tegen NAC zeker niet doen", aldus Keizer, die verder niets over zijn opstelling wilde loslaten.

Mede door de afwezigheid van Younes, die door zijn knieblessure ook al de interlands van Duitsland miste, zit Dennis Johnsen weer bij de selectie. De 19-jarige Noor maakt dit seizoen indruk bij Jong Ajax, maar wacht nog op zijn debuut in de hoofdmacht.

"Dennis heeft een heerlijke actie in huis en kan een goal maken", vertelde Keizer, die behalve Younes geen afwezigen heeft tegen NAC.

Keuzes

Door de nagenoeg fitte selectie zal Keizer in Breda opnieuw keuzes moeten maken op het middenveld. Twee weken geleden tegen FC Utrecht (1-2 verlies) passeerde hij Donny van de Beek ten faveure van Siem de Jong. Eerder wisselde hij Frenkie de Jong voor Lasse Schöne.

Keizer beaamt dat hij nog zoekende is naar de ideale samenstelling van zijn middenlinie. "Ik heb heel veel mogelijkheden. Met Carel Eiting komt er ook nog een jonge jongen aan voor het middenveld."

"Het is zoeken naar balans. Over het voetbal ben ik nog niet tevreden, ook niet bij de wedstrijden die we wel wonnen voor het duel met FC Utrecht. Het moet beter, zeker in mijn visie. En daar willen we heen."

De wedstrijd tussen NAC en Ajax begint zaterdag om 20.45 uur en staat onder leiding van arbiter Danny Makkelie.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie