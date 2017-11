Miedema vindt dat Oranjevrouwen net zoveel moeten verdienen als mannen

"Wij leveren precies dezelfde inspanning voor ons land als de mannen. En wij zijn Europees kampioen, terwijl de mannen zich niet eens geplaatst hebben voor het WK én het EK. Het is daarom gerechtvaardigd om te zeggen dat wij net zoveel moeten verdienen", aldus Miedema vrijdag in de Britse krant The Guardian.

De discussie over het salaris van voetbalsters is al langer gaande. De KNVB laat tegenover NUsport weten dat de bond al in gesprek is met de Oranje-speelsters over de financiën.

"Wij zien bij de KNVB uiteraard ook dat het vrouwenvoetbal in Nederland groeit en beter wordt. De faciliteiten voor de speelsters worden daarom ook steeds beter en ook een hogere honorering hoort erbij", zegt een woordvoerder. "Daarover voeren we constructieve gesprekken met de Oranjevrouwen."

Martens

Overigens is Miedema niet de enige Oranje-international die vrijdag benadrukt dat de Oranjevrouwen meer moeten verdienen. Ook Lieke Martens pleit voor een hogere vergoeding, al zegt zij niet expliciet dat het salaris gelijk moet worden getrokken met dat van de mannen.

"Ik denk dat de bonden met de vrouwenploegen om tafel moeten over de financiën. We hebben het namelijk niet over extra auto's, maar over dat we allemaal naar de supermarkt kunnen om goed eten te kopen", zegt de aanvalster van FC Barcelona in de Spaanse krant Marca.

"We willen bovendien meer gewaardeerd worden. Het is belangrijk dat meerdere nationale vrouwenploegen in gesprek gaan. Niet alleen in Europa, maar ook in Brazilië is deze discussie gaande. Het vrouwenvoetbal groeit en dus is het normaal dat er meer betaald gaat worden."

Staking

De Deense ploeg besloot vorige maand zelfs in staking te gaan, omdat ze hetzelfde salaris willen als de mannen. Inmiddels is de Deense voetbalbond DBU deels akkoord met de selectie over een hogere vergoeding.

Het enige land in Europa waar de vergoeding voor de vrouwen al net zo hoog is als voor de mannen is Noorwegen. De mannen staan daar sinds vorige maand een deel van hun inkomsten uit commerciële activiteiten af aan de vrouwen.

"En dan liggen de inkomsten van de Noorse mannen nog eens een stuk lager dan bij de Nederlandse mannen", weet Miedema. "Het Nederlands elftal zorgt voor miljoenen inkomsten per jaar. Onze bond is erg rijk en dus moeten ook wij een hogere vergoeding krijgen."