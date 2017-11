'Galatasaray wil verdediger Dijks in winter overnemen van Ajax'

De 24-jarige Dijks, die nog een contract heeft in Amsterdam tot medio 2018, kan dit seizoen niet meer op een basisplaats rekenen onder trainer Marcel Keizer.

Hij speelde in de tweede helft van vorig seizoen op huurbasis voor Norwich City in het Engelse Championship en leek afgelopen zomer definitief te vertrekken uit Amsterdam. Ajax hield een transfer toen tegen, omdat de club weinig alternatieven had voor de linksbackpositie.

Zaakwaarnemer Dick van Burik liet eerder al weten dat er 'veel belangstelling' was voor Dijks. Een van de andere clubs zou Sporting Lissabon zijn.

Dijks maakte in het seizoen 2012/2013 zijn debuut als prof bij Ajax en werd een jaar later verhuurd aan sc Heerenveen. Vervolgens tekende de linksback bij Willem II, waarna Ajax hem in de zomer van 2015 weer terughaalde.