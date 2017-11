Frank de Boer gaat liever als clubtrainer aan de slag dan bij Oranje

"Ik ben een coach die dagelijks op het veld wil staan en bij de nationale ploeg zijn er maar eens in de twee, drie maanden wedstrijden. Op dit moment komt Oranje daarom niet in mijn plannen voor", aldus De Boer donderdag in de Spaanse krant Sport.

De 47-jarige Noord-Hollander, die in september werd ontslagen bij Crystal Palace, wordt in de media geregeld in verband gebracht met Oranje, al duikt de naam van Ronald Koeman vaker op. Koeman zit zonder werk nadat hij vorige maand moest vertrekken bij Everton.

Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB, liet vorige week weten dat de KNVB ook openstaat voor een buitenlandse bondscoach, maar dat het waarschijnlijk nog even duurt voordat de bond een nieuwe keuzeheer aanstelt.

De KNVB streeft ernaar eerst een technisch directeur te benoemen, waarna een bondscoach kan worden aangesteld. Omdat Oranje in maart 2018 pas weer interlands speelt is er genoeg tijd voor de zoektocht naar de opvolger van Dick Advocaat, die er niet in slaagde Nederland naar het WK te loodsen.

Geduldig

De Boer, die van 2008 tot en met 2010 de assistent was van bondscoach Bert van Marwijk, werd door Sport ook gevraagd naar het mislopen van het WK door Oranje.

"We hebben nu geen topgeneratie", antwoordde De Boer. "Dat gaat nou eenmaal in golfbewegingen. Hetzelfde zie je nu bij Italië, dat zich ook sinds lange tijd niet geplaatst heeft voor het WK. Het is nu zaak om geduldig te zijn en met toewijding aan de slag te gaan."

De precieze data van de komende oefeninterlands van Oranje zijn 23 en 27 maart. Nederland speelt eerst in de Arena tegen Engeland en vier dagen later is Spanje de tegenstander. De locatie van de wedstrijd tegen de Spanjaarden moet nog worden bepaald.