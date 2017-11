Bosz houdt Aubameyang om disciplinaire redenen buiten selectie Dortmund

De club van trainer Peter Bosz laat weten dat het donderdagavond zonder de spits uit Gabon op weg is naar Stuttgart. De precieze reden van de schorsing wordt niet gemeld.

De schorsing is alleen voor de wedstrijd tegen Suttgart. Dinsdag speelt Dortmund in de Champions League thuis tegen Tottenham Hotspur. De ploeg van Bosz moet winnen van de Londenaren en dan nog is het afhankelijk van de uitslag van APOEL Nicosia tegen Real Madrid om kans te houden op overwintering in het miljoenenbal.

Ook in de Bundesliga heeft Dortmund Aubameyang eigenlijk hard nodig. De 28-jarige aanvaller is met tien doelpunten in elf competitiewedstrijden clubtopscorer van 'BVB', dat de afgelopen weken zeer matig presteert. Na een uitstekende start is Dortmund afgezakt naar de derde plaats met zes punten achterstand op koploper Bayern München.