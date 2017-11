Bosz houdt Aubameyang om disciplinaire redenen buiten selectie Dortmund

De club van trainer Peter Bosz laat weten dat het donderdagavond zonder de spits uit Gabon op weg is naar Stuttgart. De precieze reden van de schorsing wordt niet gemeld, maar volgens de krant Bild heeft Aubameyang tijdens de interlandperiode oud-ploeggenoot Ousmane Dembélé in Barcelona opgezocht. Ze zouden feest hebben gevierd in loungeclub Shôko.

De schorsing is alleen voor de wedstrijd tegen Suttgart. Dinsdag speelt Dortmund in de Champions League thuis tegen Tottenham Hotspur.

Vorig seizoen werd Aubameyang ook al disciplinair geschorst door Dortmiund. Hij reisde toen zonder toestemming met vrienden in zijn privévliegtuig naar Milaan.

Bovendien uitte hij twee maanden geleden kritiek op de clubleiding, omdat hij afgelopen zomer ondanks vermeende interesse van Paris Saint-Germain en AC Milan niet mocht vertrekken. "Er was overeenstemming met Borussia, dat ik zou mogen vertrekken. Dat is echter niet gebeurd en dat stelt me teleur", zei Aubameyang.

Tien goals

Dortmund heeft Aubameyang eigenlijk hard nodig. De 28-jarige aanvaller is met tien doelpunten in elf competitiewedstrijden clubtopscorer van 'BVB', dat de afgelopen weken zeer matig presteert. Na een uitstekende start is Dortmund afgezakt naar de derde plaats met zes punten achterstand op koploper Bayern München.

Dinsdag mag Aubameyang waarschijnlijk weer meedoen tegen Tottenham. De ploeg van Bosz moet winnen van de Londenaren en dan nog is het afhankelijk van de uitslag van APOEL Nicosia tegen Real Madrid om kans te houden op overwintering in de Champions League.

Stuttgart tegen Dortmund begint vrijdag om 20.30 uur in de Mercedes-Benz Arena. De ploeg uit Stuttgart, die afgelopen seizoen promoveerde naar de Bundesliga, staat op de twaalfde plaats.

Bekijk het programma en de stand in de Bundesliga