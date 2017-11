Deense voetbalsters niet geschorst voor staking

De UEFA bepaalde donderdag dat Denemarken het bewuste WK-kwalificatieduel met 3-0 heeft verloren, maar daar bleef het bij.

De ploeg van bondscoach Sören Randa-Boldt wordt niet geschorst. In het ergste geval was Denemarken uitgesloten voor het WK van 2019 in Frankrijk, waar tickets voor de Olympische Spelen in Tokio worden verdeeld.

Inmiddels hebben de Deense speelsters hun staking opgeheven. De Deense voetbalbond DBU is deels akkoord met de selectie over een hogere vergoeding. De speelsters willen dezelfde beloning en rechten als hun mannelijke tegenhangers van de nationale ploeg. Ook eisen ze meer invloed op het bepalen van de activiteiten rond de het team.

Oranjevrouwen

Vanwege het conflict werd vorige maand ook een oefenduel van Denemarken met het Nederlands elftal afgelast.

Afgelopen zomer speelde Denemarken tijdens het EK vrouwen nog een groepswedstrijd en de finale tegen Nederland. Oranje won de eerste wedstrijd in Rotterdam met 1-0. In de finale in Enschede werd Denemarken met 4-2 verslagen.