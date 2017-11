Wenger wil in derby bewijzen dat Arsenal beter is dan Spurs

De 'Gunners' begonnen met negentien punten uit de eerste elf duels wisselvallig aan het Premier League-seizoen en geven vier punten toe op Spurs, maar dat zegt volgens Wenger niets over de onderlinge verhoudingen.

"We zijn absoluut niet de underdog. Tottenham is goed, maar wij hebben genoeg kwaliteit om deze wedstrijd te winnen en dat willen we bewijzen. We zijn niet bang, willen hun zwakke punten blootleggen en ons van onze beste kant laten zien", aldus de 68-jarige Fransman donderdag op een persconferentie.

Wenger kreeg vorig seizoen een storm van kritiek nadat hij met Arsenal vijfde werd en voor het eerst in twintig jaar Champions League-deelname misliep. Dit seizoen gaat het nog niet veel beter, maar de manager twijfelt allerminst aan de kwaliteiten van zijn spelers.

"De derby tegen Tottenham is een mooie kans om te laten zien dat wij de beste ploeg zijn. We zullen aan het einde van het seizoen zien waar we staan. De beste motivatie is om onze potentie helemaal waar te maken."

Prijs

Over het vorige seizoen wilde Wenger het niet hebben, al was hij niet te beroerd om erop te wijzen dat hij met Arsenal goed meedeed bovenin én erin slaagde om een prijs te pakken.

"Het was de eerste keer in de historie van de Premier League dat een ploeg met 75 punten buiten de top vier eindigde. Mensen vergeten bovendien dat we op een heel mooie manier de FA Cup wonnen door van Manchester City en Chelsea te winnen."

Wenger kan tegen Spurs zeer waarschijnlijk niet beschikken over de geblesseerde Olivier Giroud. Verdediger Shkodran Mustafi en aanvaller Danny Welbeck zijn nog twijfelgevallen.

De 'North London derby' tussen Arsenal en Tottenham begint zaterdag om 13.30 uur in het Emirates Stadium. Later op de dag komen ook concurrenten Manchester City, Manchester United, Chelsea en Liverpool in actie.

