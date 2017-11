Mourinho: 'Ibrahimovic maakt nog dit kalenderjaar rentree bij United'

Ibrahimovic, die vorig seizoen met 28 goals in 46 officiële duels indruk maakte in zijn eerste jaar bij United, liep in april een zware kruisbandblessure op in het uitduel met Anderlecht in de kwartfinale van de Europa League.

"Zoals we eigenlijk verwachten gaat zijn herstel sneller dan verwacht en zal hij nog dit kalenderjaar terug zijn op het veld. Hij kent een geweldig herstel", zegt Mourinho donderdag tegen Sky Sports over Ibrahimovic, die sinds oktober weer traint.

"Zlatan is een leeuw, een echte vechter. Dat is een goede beschrijving van hem. Hij kan zich continu boos maken en dat is de reden dat hij al bijna terugkeert."

Ondanks de blessure van de 36-jarige Ibrahimovic besloot United in augustus om het aflopende contract van de Zweed met een jaar te verlengen nadat de club de optie in de verbintenis aanvankelijk niet lichtte.

WK

Eerder deze week werd er in Zweedse media volop gespeculeerd over een terugkeer van de als international gestopte Ibrahimovic in de nationale ploeg nadat de Scandinaviërs zich ten koste van Italië knap voor het WK plaatsten.

Bondscoach Janne Andersson wilde daar vlak na de wedstrijd in San Siro niet op ingaan. Ibrahimovic zette na het EK in 2016 een punt achter zijn loopbaan als international.

United, dat tweede staat in de Premier League, neemt het zaterdag nog zonder Ibrahimovic om 18.30 uur thuis op tegen nummer elf Newcastle United.

