Peru plaatst zich als 32e en laatste land voor WK in Rusland

Na bijna een half uur opende voormalig PSV-aanvaller Jefferson Farfán de score. Hij kreeg de bal uit een voorzet en schoot hard langs de Nieuw-Zeelandse doelman Stefan Marinovic. In de tweede helft maakte verdediger Christian Ramos er 2-0 van. Uit een corner kreeg hij de bal voor zijn voeten en haalde doeltreffend uit.

Bij Peru stond Feyenoord-speler Renato Tapia in de basis. Hij speelde de hele wedstrijd. Dat gold ook voor Nieuw-Zeelander Ryan Thomas, die bij PEC Zwolle onder contract staat. Marjo Rojas (SC Heerenveen) begon op de bank, maar kwam na bijna een uur in het veld voor Clayton Lewis.

Het is voor Peru de vijfde keer dat het zich plaatst voor een WK. In 1982 gebeurde dat voor het laatst. Op dat toernooi werd het in de groepsfase uitgeschakeld. Nieuw-Zeeland was er op het WK van 2010 in Zuid-Afrika voor het laatst bij.

De regering van Peru kondigde aan dat als het land het WK zou halen donderdag een nationale feestdag zou zijn.