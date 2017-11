Jarige Anouk Dekker helpt Montpellier met rake kopbal naar kwartfinales CL

Montpellier won de heenwedstrijd tegen Brescia vorige week al met 2-3 en had aan de klinkende zege in de return dus ruimschoots genoeg om de kwartfinales te bereiken.

Dekker speelde de hele wedstrijd in Stade la Mosson en zorgde na negentien minuten ook voor de openingstreffer. De Oranje-international, die woensdag tevens haar 31e verjaardag vierde, kopte van dichtbij binnen uit een corner.

Montpellier liep in de eerste helft al uit naar 3-0 en kwam ook na rust nog drie keer tot scoren. Dekker nam zo revanche voor de Ajax Vrouwen, die in de vorige ronde over twee wedstrijden de mindere waren tegen Brescia.

Martens

Ook FC Barcelona mag zich kwartfinalist noemen na de 3-0 zege op Gintra Universitetas uit Litouwen. De Catalaanse formatie had de heenwedstrijd vorige week al met 0-6 gewonnen en dus kon het eigenlijk al niet meer misgaan in de return.

Lieke Martens was in het heenduel nog belangrijk met drie assists, maar was voor de return niet in de selectie opgenomen door trainer Fran Sanchez. De beste voetbalster van de wereld kreeg net als enkele andere spelers rust.

Olympique Lyon maakte nog meer indruk dan Barcelona door de return tegen FC BIIK-Kazygurt met 9-0 te winnen. De Franse ploeg had de heenwedstrijd in Kazachstan al met 0-7 gewonnen. Shanice van de Sanden zat niet bij de selectie van Lyon voor de thuiswedstrijd.