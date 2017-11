Italië ontslaat bondscoach Ventura na mislopen eerste WK sinds 1958

Italië speelde maandag met 0-0 gelijk tegen Zweden in de beslissende play-off en ontbreekt daardoor op het WK in Rusland volgend jaar. De Scandinaviërs hadden de heenwedstrijd namelijk met 1-0 gewonnen.

Het is de eerste keer sinds 1958 dat Italië niet meedoet aan een WK. Zestig jaar geleden wist de viervoudig wereldkampioen zich niet te plaatsen voor het mondiale eindtoernooi in Zweden.

Door dit nieuwe dieptepunt in de historie van het Italiaanse elftal blijft de eerste klus van Ventura als bondscoach beperkt tot anderhalf jaar. Hij werd na het EK van 2016 in Frankrijk aangesteld als opvolger van Antonio Conte, die naar Chelsea vertrok.

In augustus dit jaar sprak de Italiaanse bond nog het vertrouwen uit in Ventura door zijn contract met twee jaar te verlengen tot en met het EK van 2020.

Spanje

Ventura slaagde er met Italië echter niet in om als eerste te eindigen in groep G van de WK-kwalificatie. Spanje verzamelde in tien wedstrijden vijf punten meer en kwalificeerde zich zo rechtstreeks voor het WK in Rusland, terwijl nummer twee Italië in de play-offs strandde tegen Zweden.

Volgens Italiaanse media is Carlo Ancelotti de belangrijkste kandidaat om Ventura op te volgen. De 58-jarige Italiaan werd in oktober ontslagen bij Bayern München en zit momenteel zonder club.

Italië, dat in totaal achttien keer meedeed aan een WK, won het mondiale eindtoernooi in 1934, 1938, 1982 en voor het laatst in 2006, toen het Frankrijk in de finale versloeg.