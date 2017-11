Feyenoord verlengt contract revaliderende Botteghin tot medio 2020

"Ik ben blij dat ik nog een extra jaar mag spelen voor deze mooie club", aldus de 30-jarige Botteghin op de website van Feyenoord. "Dit is heel belangrijk voor mij. Ik voel me hier thuis en heb veel vertrouwen in mijn teamgenoten en trainer."

Botteghin speelt sinds de zomer van 2015 voor Feyenoord, dat hem destijds overnam van FC Groningen. De 30-jarige Braziliaan is sindsdien een vaste waarde in het elftal en heeft tot dusver 62 Eredivisieduels achter zijn naam staan voor de Rotterdammers.

Door een kruisbandblessure kwam Botteghin dit seizoen nog maar tot acht officiële wedstrijden. De centrale verdediger liep die zware kwetsuur eind september op en wordt binnenkort nog niet terug verwacht.

Vertrouwen

Botteghin is dan ook blij met het vertrouwen dat Feyenoord middels het nieuwe contract in hem uitspreekt. "Dit is een moeilijk seizoen voor mij door mijn blessure, maar dit geeft mij het vertrouwen dat ik ook in de volgende jaren belangrijk kan zijn. Ik heb echt genoten de laatste jaren en voel me goed bij deze grote club."

Technisch directeur Martin van Geel is ervan overtuigd dat Botteghin Feyenoord nog veel kan bieden. "Bij de medische staf is er geen enkele twijfel dat Eric minimaal zijn oude niveau weer zal halen. Hij is een echte prof en met dit nieuwe contract spreken wij het volste vertrouwen in hem uit."

Landstitel

De in São Paulo geboren Botteghin kwam tien jaar geleden naar Nederland en debuteerde in 2007 bij het toenmalige FC Zwolle in het betaalde voetbal. Na een periode van twee jaar bij NAC Breda vertrok hij in 2013 naar FC Groningen, met wie hij in het seizoen 2014/2015 de KNVB-beker won.

Een jaar later veroverde Botteghin opnieuw de beker; ditmaal in dienst van Feyenoord. Vorig seizoen behaalde hij het grootste succes in zijn loopbaan door met de Rotterdamse club de eerste landstitel sinds 1999 te veroveren.

Feyenoord begon het huidige seizoen met het winnen van de Johan Cruijff Schaal, maar in de Eredivisie presteert de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst teleurstellend. Feyenoord staat na elf speelronden op de zesde plaats, met twaalf punten achterstand op koploper PSV.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie