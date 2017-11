Bosz verwacht in Stuttgart voor ommekeer te zorgen met Dortmund

Van de laatste zeven officiële wedstrijden werd er slechts één gewonnen en dat was in de DFB-Pokal tegen FC Magdeburg, dat uitkomt op het derde Duitse niveau.

"Als je niet wint komt er steeds meer tegenwind, maar we gaan de weg naar boven inslaan, al wordt het geen gemakkelijke taak. We zullen alleen succesvol zijn als we voor honderd procent aan onze speelstijl vasthouden", zei Bosz woensdag op de persconferentie.

De voormalig trainer van onder meer Heracles Almelo, Vitesse en Ajax heeft een goed gevoel richting de wedstrijd in de Mercedes-Benz Arena, want ondanks de interlandperiode kon hij over een relatief grote selectie beschikken. Speler als Pierre-Emerick Aubameyang, Shinji Kagawa en Christian Pulisic reisden niet af naar hun nationale ploeg.

"Ik ben optimistisch, omdat we echt goed hebben kunnen trainen", aldus Bosz. "We stonden ondanks de interlands met twaalf of dertien spelers op het trainingsveld, niet met vier of vijf."

Defensief

De 53-jarige Bosz verwacht wel dat zijn ploeg in en tegen Stuttgart heel creatief zal moeten zijn om tot scoren te komen. "Stuttgart is verdedigend heel sterk, ze geven weinig kansen weg", constateerde de coach.

In het laatste competitieduel voor de interlandbreak ging Bosz met Dortmund met 1-3 onderuit tegen concurrent Bayern München. Arjen Robben scoorde eenmaal voor de 'Rekordmeister'.

Door de matige resultaten zakte Dortmund van de koppositie naar de derde plek in de Bundesliga. 'BVB' heeft net als nummer vier Schalke 04 twintig punten. Tegenstander Stuttgart kent een wisselvallig seizoen en bezet met dertien punten de twaalfde plaats.

Bosz en Dortmund geven twee punten toe op nummer twee RB Leipzig. Koploper Bayern, dat onder trainer Jupp Heynckes de vorm te pakken heeft, gaat aan kop met 26 punten.

