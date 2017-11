Captain Jedinak schiet Australië tegen Honduras als 31e land naar WK

Het heenduel in Honduras was vorige week nog in 0-0 geëindigd. Het bevrijdende eerste doelpunt voor de 'Socceroos' kwam in de 54e minuut tot stand toen de 33-jarige Jedinak scoorde uit een van richting veranderde vrije trap.

De speler van Aston Villa zorgde zo'n twintig minuten later uit een strafschop voor de tweede treffer en mocht in de slotfase nog een keer aanleggen vanaf elf meter: 3-0. Het tegendoelpunt van Alberth Elis was voor de statistieken.

De Australiërs zijn er voor de vierde keer op rij en de vijfde keer in totaal bij op een WK. Honduras was in 1982 en tijdens de laatste twee edities van de partij op de mondiale eindronde, maar ontbreekt volgend jaar dus.

Twee jaar

Voor Australië eindigde tegen Honduras een kwalificatietraject dat meer dan twee jaar duurde en de ploeg kriskras over de wereld deed reizen. De ploeg van bondcoach Ange Postecoglou begon de reeks van in totaal 22 wedstrijden in juni 2015 in Kirgizië.

Eerder stelden Argentinië, België, Brazilië, Colombia, Costa Rica, Denemarken, Duitsland, Egypte, Engeland, Frankrijk, Iran, Japan, Kroatië, Marokko, Mexico, Nigeria, Panama, Polen, Portugal, Rusland, Saudi-Arabië, Senegal, Servië, Spanje, Tunesië, Uruguay, IJsland, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland al WK-deelname veilig.

Peru en Nieuw-Zeeland strijden in de nacht van woensdag op donderdag om 03.15 uur Nederlandse tijd in Lima om het laatste WK-ticket. Het heenduel tussen beide landen eindigde in 0-0.