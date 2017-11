Overzicht: De potindeling voor de loting van het WK in Rusland

Gastland Rusland zit samen met de zeven hoogst genoteerde landen van de FIFA-ranglijst in pot 1 bij de loting en zal groepshoofd zijn. De andere potindelingen gaan ook op basis van de FIFA-ranking.

Toplanden Spanje en Engeland zijn de sterkste teams in pot 2. Zweden, dat samen met Frankrijk verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Oranje, is een van de acht teams in pot 3.

In pot 4 zitten de op papier zwakkere broeders zoals Marokko, Panama en Saudi-Arabië. Als Nederland erin geslaagd was om zich te plaatsen voor het WK, dan zou het op basis van de FIFA-ranking (20e) in pot 3 zijn beland.

Rusland is van alle deelnemers het land met de laagste FIFA-ranking. Het gastland zal desondanks groepshoofd zijn van poule A en speelt zijn eersterondeduels in Moskou, Sint-Petersburg en Samara.

Potindeling, met tussen haakjes de FIFA-ranking:

Pot 1: Rusland (gastland, 65) , Duitsland (1), Brazilië (2), Portugal (3), Argentinië (4), België (5), Polen (6), Frankrijk (7).

Pot 2: Spanje (8), Peru (10), Zwitserland (11), Engeland (12), Colombia (13), Mexico (16), Uruguay (17), Kroatië (18).

Pot 3: Denemarken (19), IJsland (21), Costa Rica (22), Zweden (25), Tunesië (28), Egypte (30), Senegal (32), Iran (34).

Pot 4: Servië (38), Nigeria (41), Australië (43), Japan (44), Marokko (48), Panama (49), Zuid-Korea (62), Saudi-Arabië (63).

Bij de loting kunnen landen uit hetzelfde continent niet in dezelfde groep terechtkomen. Voor Europese landen geldt een maximum van twee landen per poule.

De loting wordt op 1 december verricht in het Kremlin in Moskou.