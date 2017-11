Kreek tot en met Spelen 2020 assistent bij Oranjevrouwen

Kreek fungeerde bij de laatste twee interlands van de Europees kampioen al als assistent van bondscoach Sarina Wiegman. Vooraf werd toen besproken dat Kreek mogelijk een vaste aanstelling kreeg als het van beide kanten goed zou bevallen.

"Twee weken voor de laatste interlandperiode belde de KNVB of ik interesse had. Dat verraste me, maar hoe langer ik erover nadacht hoe positiever mijn gevoel werd", zegt Kreek in het persbericht van de KNVB.

"Dat had natuurlijk ook te maken met wat de Oranjevrouwen afgelopen zomer teweeg hebben gebracht. De visies van Sarina en mij bleken in grote lijnen overeen te komen. De afgelopen interlandperiode hebben we gebruikt om elkaar beter te leren kennen en daar zijn we alleen maar enthousiaster van geworden."

WK

Kreek kijkt uit naar de komende periode, waarin de Europees kampioen zich hoopt te plaatsen voor het WK van 2019 in Frankrijk. "Er staat een enorm gemotiveerde selectie en een goede staf waar ik voetbalinhoudelijk aan hoop bij te dragen."

"Ons eerste doel is kwalificatie voor het WK, een evenement dat ik dolgraag zou willen meemaken. Als we ons daar ook nog voor de Olympische Spelen plaatsen, zou het helemaal fantastisch zijn."

Als middenvelder kwam Kreek tot één interland voor Oranje. Hij speelde bij Ajax, Padova, Perugia, Vitesse, AEK Athene en Willem II en was jeugdtrainer bij Ajax, hoofd jeugdopleiding van Almere City en kortstondig assistent van Frank de Boer bij Internazionale.

Wiegman

"Ik ben blij dat we Michel hebben kunnen toevoegen aan de technische staf", zegt Wiegman. "Tijdens de wedstrijden tegen Oostenrijk en Noorwegen hebben we gekeken of er een klik was tussen Michel, de overige staf en de speelsters en die was er. We hebben het idee dat Michel een waardevolle aanwinst is voor onze staf en we kijken uit naar onze verdere samenwerking."



Jan Dirk van der Zee, de KNVB-directeur die verantwoordelijk is voor het vrouwenvoetbal: "Na het vertrek van Foppe de Haan zijn we op zoek gegaan naar een geschikte opvolger. We zochten iemand met ervaring op het hoogste niveau en denken dat de komst van Michel de staf complementair maakt."

De technische staf van het Nederlands elftal bestaat verder uit assistent-bondscoach Arjan Veurink, keeperstrainer Erskine Schoenmakers en inspanningsfysioloog Niels de Vries.

Op 24 november (uit tegen Slovenië) en 28 november (thuis tegen Ierland) zit Kreek opnieuw op de bank bij Oranje bij duels in de WK-kwalificatie. Oranje begon de weg naar het toernooi in Frankrijk met een 1-0 zege op Noorwegen.