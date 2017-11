'Geweldig presterende Eriksen hoort bij beste spelers ter wereld'

"Hij presteert geweldig en dat is goed om te zien", zegt Hareide tegen Ekstrabladet. "Eriksen is absoluut één van de beste spelers ter wereld en hoort bij de top tien. Hij is veel groter dan sommige mensen denken."

De 64-jarige Noor denkt dat de speler van Tottenham Hotspur belangrijk gaat worden voor Denemarken op het komende WK. "De deelnemende landen hebben allemaal een sterspeler in het team die het verschil maakt."

"Daarnaast zijn de meeste teams goed georganiseerd en is het daardoor moeilijk om er doorheen te komen. Een type als Eriksen heb je dan nodig", aldus Hareige, die zijn team in de thuiswedstrijd nog doelpuntloos gelijk zag spelen tegen de Ieren.

Eriksen, die tussen 2009 en 2013 voor Ajax uitkwam, was enorm belangrijk voor de Denen in de kwalificatie. Hij speelde alle wedstrijden voor de nationale ploeg en vond daarin elf keer het net. In zijn laatste dertien interlands scoorde hij twaalf keer.

Winnaarsmentaliteit

De ruime cijfers doen het lijken alsof Denemarken geen kind had aan het Ierland van trainer Martin O'Neill, maar na vijf minuten keek Denemarken dinsdag toch tegen een achterstand aan. Dat het team zich weer op wist te richten is te danken aan de winnaarsmentaliteit van zijn ploeg, vindt Hareide.

"We raakten niet gestrest en bleven ons eigen spel spelen. Zo vonden we de ruimte die we niet konden vinden in de heenwedstrijd", analyseert de bondscoach.

"We spelen al heel lang met hetzelfde team. We kennen elkaar, zijn goed op elkaar ingespeeld en slaan ons er samen doorheen. Daarmee creëer je een team en daar komt onze mentale kracht vandaan."

Dankzij de play-off winst op Ierland mag Denemarken zich opmaken voor de vijfde WK-deelname. De kwartfinale in 1998 was de beste prestatie op een WK van het Scandinavische land.