Maradona biedt aan opnieuw bondscoach Argentinië te worden

Maradona plaatste een afbeelding met winstpercentages van elf Argentijnse bondscoaches. Met 75 procent kan 'Pluisje' de beste statistieken overleggen.

"Wie wint er het meest? Laten we conclusies trekken. Onze prestige staat op het spel, maar dat is niet de schuld van de spelers. Ik wil terugkeren!", laat de boodschap van Maradona weinig aan duidelijkheid te wensen over.

Maradona (57) was van 2008 tot en met 2010 al bondscoach van het Zuid-Amerikaanse land. Op het WK in Zuid-Afrika sneuvelde het team onder zijn leiding in de kwartfinale tegen Duitsland. Daarna werd zijn contract niet verlengd.

Sampaoli

Argentinië wordt sinds mei van dit jaar gecoacht door Jorge Sampaoli, die de ontslagen Edgardo Bauza opvolgde. Sampaoli (57) leidde het land zeer moeizaam naar het WK. Pas in de laatste groepswedstrijd wist Argentinië met een 1-3 zege op Ecuador uitschakeling te voorkomen.

Zaterdag won Argentinië in een vriendschappelijk duel met 1-0 van WK-organisator Rusland. Dinsdag werd in Krasnodar ondanks een 2-0 voorsprong een pijnlijke 2-4 oefennederlaag geleden tegen Nigeria.

Op 1 december wordt in het Kremlin in Moskou geloot voor het WK.