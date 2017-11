'Amerikaanse bond wil toernooi voor niet-WK-deelnemers met Oranje'

Het toernooi moet in de zomer in de Verenigde Staten gespeeld worden, zo melden diverse media in het land waaronder Sports Illustrated. Het deelnemersveld zou uit zestien landen moeten bestaan, waarbij ook Ivoorkust, Kameroen, Ghana, Ierland, Wales, Tsjechië, Ecuador en China worden genoemd.

De voorlopige naam van het eventuele toernooi is World Cup NIT (National Invitational Tournament), wat door cynici in de VS al is omgedoopt tot World Cup 'Not In Tournament'. De plannen van de Amerikaanse bond lijken desondanks serieus.

Vooral voor FOX was de uitschakeling van de Amerikaanse voetballers een flinke tegenvaller. De televisiezender betaalde een recordbedrag van 200 miljoen dollar (171 miljoen euro) voor de uitzendrechten van het WK, nog voordat het Amerikaanse elftal werd uitgeschakeld in de kwalificatie.

Dagvullend

Vanwege het tijdsverschil met Rusland zou de World Cup NIT in de Verenigde Staten op dezelfde dagen als het WK gespeeld kunnen worden, zodat er een bijna dagvullend voetbalprogramma ontstaat. De landen die kwalificatie voor het WK misliepen hebben bovendien een lege agenda komende zomer.

Bij het WK in Rusland zijn 32 landen actief, waarvan inmiddels dertig deelnemers bekend zijn. Vanaf 2026 zal het WK bestaan uit 48 landen.