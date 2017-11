Babel en Berghuis hopen goede indruk te hebben gemaakt bij Oranje

Babel hoopt dat ook de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal het in hem ziet zitten. De 30-jarige aanvaller van Besiktas startte bij de laatste vier interlands onder Dick Advocaat in de basis, nadat hij daarvoor jaren uit beeld was bij de nationale ploeg.

"Hopelijk kan ik mijn vorm vasthouden bij Besiktas en dan is het afwachten of ik pas in de visie van de nieuwe bondscoach", zei Babel dinsdag in Boekarest, waar hij de tweede treffer van Oranje voor zijn rekening nam.

Advocaat zat voor de laatste keer op de bank bij Oranje. De KNVB heeft tot eind maart de tijd om een nieuwe bondscoach aan te stellen.

"Meestal wordt er geroepen om verjonging van de selectie als er een nieuwe bondscoach komt", beseft Babel. "Maar we hebben nu twee keer een eindtoernooi niet gehaald. Iedereen heeft zijn mening over de reden daarvan."

"Ik vind dat elke ploeg een stukje ervaring kan gebruiken. Of ik dat ben, dat zullen we volgend jaar wel zien.''

Berghuis

Berghuis kan zich niet herinneren dat hij wel eens eerder drie assists in één wedstrijd heeft gegeven. "Poeh, niet dat ik weet. Maar het voelt heel goed. Dit is wat ik wil: winnen en belangrijk zijn. Het was een prima dag."

De rechtsbuiten van Feyenoord deed bij alle doelpunten het voorbereidende werk. Hij leverde kort na rust afgemeten voorzetten die door Memphis Depay en Babel werden binnen getikt en uit zijn vrije trap maakte Luuk de Jong in de slotfase de derde treffer.

"In de tweede helft lag er plotseling heel veel ruimte op het veld. Ik kwam daardoor meer in het spel voor en dan kan ik het verschil maken."

Basisplaats

De 25-jarige Berghuis moest lang wachten op zijn kans in het Nederlands elftal. Nu Arjen Robben is gestopt, kan de vleugelspits gaan strijden om een basisplaats.

"Ik stel mezelf doelen, ik wil spelen en beslissend zijn, ook in het Nederlands elftal. Wat dat betreft was dit jaar niet zoals ik het wil, maar vandaag leek het er een stuk meer op. Ik ga met een goed gevoel terug naar Feyenoord."

De uitstekende resultaten van Oranje de laatste maanden onder Dick Advocaat maken het des te pijnlijker dat het Nederlands elftal volgend jaar ontbreekt op het WK.

"Een poule met Frankrijk is heel moeilijk, dan weet je dat je voor de tweede plek moet gaan'', aldus Berghuis. "Daar hebben we het laten liggen, dat kunnen we onszelf aanrekenen. Als je ziet welke teams er wel naar het WK gaan, dan is dat doodzonde."

Oranje speelt eind maart zijn eerstvolgende interlands. Engeland en Spanje zijn dan de tegenstanders in vriendschappelijke duels.