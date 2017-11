Gestopte Advocaat vindt het tijd voor andere generatie bij Oranje

"Of ik het nu jammer vind? Ach, wat is jammer? Ik heb niet getwijfeld, want ik vind dit een mooi moment voor een andere generatie. Het wordt tijd dat zij het laten zien", aldus Advocaat in Boekarest.

Advocaat beëindigde zijn derde termijn als bondscoach bij Oranje met zijn 37e zege pakte daarmee een record. Geen enkele andere trainer boekte meer overwinningen als keuzeheer van het Nederlands elftal.

Advocaat is trots dat hij zijn bondscoachschap bij Oranje op deze manier tot een einde heeft gebracht. "Het is altijd leuk om zo'n record te pakken en ik ben blij dat we het vanavond goed afsloten. Hier kunnen ze in maart onder de nieuwe leiding verder mee."

Opvolging

In de zoektocht naar een opvolger wordt veelvuldig de naam genoemd van Ronald Koeman, die in oktober werd ontslagen bij Everton. Advocaat ziet wel heil in de komst van de 54-jarige trainer, maar schuift ook zijn huidige assistent Ruud Gullit naar voren.

"Daar sta ik achter, maar de KNVB moet een besluit nemen. Koeman en Gullit samen bij Oranje lijkt me niet verstandig. Daar zijn het allebei te grote voetbalpersoonlijkheden voor met een eigen wil."

Advocaat wilde nog niks zeggen over zijn eigen toekomstplannen. "Voor mij zit het erop. We zullen nog wel zien dat ik ga doen. Voorlopig is het rustig aan de telefoon."