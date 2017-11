Eriksen bezorgt Denemarken met hattrick laatste Europese WK-ticket

Denemarken won de return in Dublin met liefst 1-5, nadat het heenduel zaterdag in Kopenhagen in 0-0 was geëindigd.

Met Feyenoord-spits Nicolai Jörgensen in de basis en Ajax-middenvelder Lasse Schöne op de bank kwam Denemarken in de zesde minuut nog wel op een 1-0 achterstand door een doelpunt van Shane Duffy, maar nog voor rust herstelden de bezoekers de schade.

Andreas Christensen nam in de 29e minuut de 1-1 voor zijn rekening, waarna oud-Ajacied Christian Eriksen drie minuten later er zelfs 1-2 van maakte.

Het verzet van Ierland was daarmee gebroken en via nog twee treffers van Eriksen in de 63e en 74e minuut en een benutte strafschop van de voor Jörgensen in het veld gekomen Nicklas Bendtner in de negentigste minuut liep Denemarken in de tweede helft uit naar 1-5.

Blakende vorm

Eriksen onderstreepte met zijn hattrick de blakende vorm waarin hij de laatste tijd verkeert bij Denemarken. De teller van de pas 25-jarige spelmaker van Tottenham Hotspur staat op vijftien goals in zijn laatste vijftien interlands.

Kroatië, Zwitserland en Zweden gingen Denemarken in de voorbije dagen voor als Europese landen die zich via de play-offs wisten te plaatsen voor het WK.

België, Duitsland, Engeland, Spanje, Polen, IJsland, Servië, Frankrijk en Portugal bereikten in een eerder stadium als winnaars van de negen groepen in de Europese kwalificatiezone al de mondiale eindronde.

Het wordt voor Denemarken de vijfde deelname aan het WK. Het beste resultaat werd vooralsnog in 1998 in Frankrijk behaald met een plek in de kwartfinales, waarin werd verloren van Brazilië.