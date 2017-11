Recordinternational Sneijder blijft voorlopig beschikbaar voor Oranje

"Ik ben blij nog steeds bij Oranje te zijn. Dat blijft zo zolang ik het fysiek aankan en de volgende bondscoach me selecteert", aldus Sneijder dinsdag na de met 0-3 gewonnen oefeninterland tegen Roemenië.

De 33-jarige middenvelder van OGC Nice had deze interlandweek een bijrol bij Oranje. Sneijder bleef vorige week donderdag in de uitwedstrijd tegen Schotland (0-1 winst) op de bank en moest het tegen Roemenië doen met een invalbeurt.

Sneijder, die na 62 minuten het veld in kwam, vond Oranje in Boekarest beter voor de dag komen dan een paar dagen eerder in Aberdeen. "Ik heb beide duels natuurlijk vooral vanaf de bank gezien, maar ik vond ons tegen Roemenië voetballend beter. Uiteindelijk boekten we een zakelijke zege."

Advocaat

De 133e interland van Sneijder was tevens de laatste wedstrijd van bondscoach Dick Advocaat bij Oranje. Hoewel de Hagenaar er niet voor kon zorgen dat Nederland zich alsnog kwalificeerde voor het WK, houdt de middenvelder goede herinneringen over aan de korte periode onder Advocaat.

"We zijn natuurlijk uitgeschakeld voor het WK, maar hebben wel veel wedstrijden gewonnen", aldus Sneijder. "Het is jammer dat hij weggaat, maar je kan niks anders dan die beslissing respecteren. We hebben het goed afgesloten dit jaar, maar je koopt er helaas weinig voor."