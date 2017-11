Oranje boekt overtuigende zege op Roemenië in laatste duel Advocaat

Memphis Depay zorgde na 47 minuten voor de openingstreffer in de Arena Nationala en tien minuten later verdubbelde Ryan Babel de score met zijn eerste doelpunt voor Oranje sinds 24 mei 2008. Het slotakkoord was voor invaller Luuk de Jong, die na 81 minuten de derde treffer aantekende.

Door de ruime zege in Roemenië beëindigde Advocaat zijn derde termijn als bondscoach met een primeur. Geen enkele andere trainer boekte meer overwinningen als keuzeheer van het Nederlands elftal dan de 70-jarige Hagenaar (37 zeges).

Advocaat, die tussen 1992 en 1994 en 2002 en 2004 ook al bondscoach van Oranje was, evenaarde vorige week donderdag tegen Schotland (0-1) al het aantal overwinningen van de Brit Bob Glendenning, die van 1928 tot en met 1940 36 keer won.

Tien minuten voor tijd maakte Advocaat van zijn laatste duel gebruik om Donny van de Beek te laten debuteren. De middenvelder van Ajax kwam het veld in voor Steven Berghuis, die alle assists voor zijn rekening nam.

Kansen

De laatste wedstrijd onder leiding van Advocaat kende een aantrekkelijke beginfase met goede kansen voor Oranje, maar de bezoekers vonden continu doelman Costel Pantilimon op hun weg. Memphis zag na twaalf minuten zijn vrije trap weggebokst worden en ook de kopbal van Nathan Aké in de rebound was een prooi voor de goalie.

Vier minuten later was het opnieuw Memphis die betrokken was bij een Oranje-aanval. De aanvaller van Olympique Lyon legde goed terug op Davy Pröpper, maar de middenvelder gaf zijn schot te weinig richting mee om het Pantilimon echt lastig te maken. Ook Babel slaagde er na achttien minuten niet in om knullig uitverdedigen te bestraffen.

Hoewel Oranje de beste kansen kreeg, beet ook Roemenië regelmatig van zich af. Zo moest Jasper Cillessen al eens redden op een simpel afstandsschot en kwam de doelman later goed weg na een gevaarlijke scrimmage in zijn vijfmetergebied.

Nederland leek vlak voor rust alsnog op voorsprong te komen toen Babel een voorzet van Memphis fraai via de onderkant van de lat binnen kopte, maar de aanvaller van Besiktas deed dat in buitenspelpositie.

Berghuis

Twee minuten na rust had Oranje alsnog reden tot juichen. Memphis, in de eerste helft al betrokken bij de meeste aanvallen, werkte op aangeven van Berghuis het eerste doelpunt binnen.

De tweede Nederlandse treffer liet slechts tien minuten op zich wachten en was vrijwel een kopie van het eerste doelpunt. Weer was Berghuis vanaf de rechterkant de aangever, maar ditmaal werkte Babel binnen.

Roemenië had daar niet meer dan speldenprikjes tegenin te brengen en incasseerde na 81 minuten ook de derde treffer. Een uitblinkende Berghuis gaf dit keer voor op De Jong, die de eindstand in de laatste wedstrijd onder Advocaat bepaalde op 0-3.

