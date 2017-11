Duitsland in blessuretijd naast Frankrijk, Lukaku alleen Belgisch topscorer

De kraker tussen regerend wereldkampioen Duitsland en Frankrijk kende geen winnaar door een late gelijkmaker van de 'Mannschaft'.

Lars Stindl maakte in de 93e minuut twee goals van Alexandre Lacazette ongedaan. Na iets meer dan een halfuur spelen had de Franse Arsenal-spits 'Les Bleus' al op voorsprong gezet, maar die werd elf minuten na rust weer tenietgedaan door de Duitse spits Timo Werner.

Een kwartier later tekende Lacazette voor zijn tweede goal, waarmee hij de Fransen de winst leek te bezorgen. Diep in blessuretijd zorgde invaller Stindl er echter alsnog voor dat de grootmachten van het veld stapten met een gelijkspel in Keulen.

Op Wembley leverde het fraaie affiche tussen Engeland en Brazilië geen doelpunten op: 0-0. De veredelde B-ploeg van bondscoach Gareth Southgate hield in Londen knap stand tegen Neymar en diens ploeggenoten.

België

België wist het jaar wel winnend af te sluiten. De 'Rode Duivels' waren voor eigen publiek met 1-0 te sterk voor een andere WK-deelnemer, Japan.

Spits Romelu Lukaku kroonde zich ruim een kwartier voor het laatste fluitsignaal van de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie, op aangeven van Nacer Chadli, tot matchwinner in het Jan Breydelstadion van Brugge.

Door zijn 31e goal gaat de pas 24-jarige Lukaku nu alleen aan kop op de topscorerslijst aller tijden van België. Hij had daar slechts 65 wedstrijden voor nodig. Vorige week kwam hij nog op gelijke hoogte met Bernard Voorhoof en Paul Van Himst (ieder dertig interlandgoals).

Argentinië

Argentinië kwam tegen Nigerië nog wel op een 2-0 voorsprong door doelpunten van Ever Banega en Sergio Aguero, maar daarna ging het in het Russische Krasnodar alsnog mis voor de Zuid-Amerikanen: 2-4.

Kelechi Iheanacho, Alex Iwobi (twee keer) en Brian Idowu zorgden ervoor dat de Argentijnse bondscoach Jorge Sampaoli in aanloop naar het WK van komende zomer in Rusland nog flink wat werk te verrichten heeft.

De meeste aandacht na de wedstrijd ging overigens uit naar Aguero, die was flauwgevallen in de kleedkamer. De aanvaller van Manchester City kwam volgens de BBC weer bij in het ziekenhuis, waar hij verder wordt onderzocht.

Argentinië speelde zonder Lionel Messi tegen Nigeria. De vedette van FC Barcelona mocht zaterdag na de vriendschappelijke wedstrijd tegen Rusland (1-0 winst) al het trainingskamp van de vicewereldkampioen verlaten.

Rusland-Spanje

WK-gastheer Rusland en Spanje troffen elkaar in de Zenit Arena, maar die oefeninterland leverde geen winnaar op. Mede door twee strafschoppen werd het 3-3 in Sint-Petersburg.

Linksback Jordi Alba opende al na negen minuten de score voor de Spanjaarden en tien minuten voor rust verdubbelde zijn collega-verdediger Sergio Ramos de marge vanaf elf meter. Oud-Feyenoorder Fedor Smolov bracht de spanning even later weer terug namens Rusland.

Zes minuten na de hervatting hielp Aleksey Miranchuk het thuisland zelfs weer naast Spanje, maar heel lang kon het daar niet van genieten. De Italiaanse scheidsrechter Gianluca Rocchi wees drie minuten later weer naar de penaltystip en aanvoerder Ramos faalde opnieuw niet.

Toch leverde de vriendschappelijke ontmoeting geen winnaar op, want in de zeventigste minuut bracht Smolov de Russen met zijn tweede treffer van de avond weer langszij (3-3).

WK-gangers

IJsland en Qatar speelden ook gelijk, met 1-1. Oostenrijk won met 2-1 van Uruguay, WK-ganger Costa Rica verloor bij Hongarije (1-0) en Panama sleepte er in de aanloop naar de eindronde in Rusland een gelijkspel uit in en tegen Wales (1-1).