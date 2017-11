Roda JC biedt oude bekende Malki geen nieuw contract aan

Malki trainde sinds september mee bij Roda om zijn conditie op peil te houden en trainingsritme op te doen. De 'Tank van Damascus' heeft de Eredivisionist echter niet doen overtuigen om hem een contract aan te bieden.

"In een onderhoudend gesprek is weloverwogen het besluit genomen dat Sanharib nu niet past in het plaatje dat de club voor ogen heeft", zo schrijft Roda in een statement op de site.

Malki speelde van 2011 tot 2013 voor Roda en maakte in twee jaar 42 doelpunten. Na zijn periode in Kerkrade kwam de Syrische aanvaller nog uit voor Kasimpasa en het Qatarese Al-Wakrah.

Hekkensluiter

Malki, die voor zijn Roda-periode voor onder meer Germinal Beerschot en Panathinaikos speelde, komt volgende zomer ook niet met Syrië uit op het WK in Rusland.

Zijn land was dicht bij plaatsing voor het mondiale eindtoernooi, maar verloor in oktober in de play-offs van Australië. Malki heeft tot dusver 29 interlands achter zijn naam staan.

Roda JC hoopt dit seizoen degradatie uit de Eredivisie te voorkomen. De ploeg van trainer Robert Molenaar is momenteel hekkensluiter met zeven punten uit elf wedstrijden.

