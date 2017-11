Ziyech wist van tevoren al dat keuze voor Marokko goede beslissing was

De 24-jarige middenvelder van Ajax plaatste zich zaterdag met Marokko voor het eerst in twintig jaar voor een WK, terwijl Oranje in groep A van de WK-kwalificatie als derde eindigde en volgend jaar dus ontbreekt in Rusland.

"Ik hoef achteraf niet te bepalen of dit de goede keuze was. Dat wist ik van tevoren al", aldus Ziyech dinsdag tegen de NOS. "Dat is voetbal hè, het kan soms raar lopen."

Ook een maandenlang durend conflict met bondscoach Hervé Renard eerder dit jaar zorgde niet voor twijfel bij de in Dronten geboren Ziyech, die er in september 2015 voor koos om het shirt van Marokko te dragen.

Door zijn vete met de Fransman moest hij onder meer de Afrika Cup aan zich voorbij laten gaan. "Natuurlijk zijn er wel wat dingen gebeurd. Toch was dit voor mijn gevoel de beste keuze die ik kon maken."

Feest

Ziyech, die net als onder anderen Feyenoorders Karim El Ahmadi en Sofyan Amrabat Marokko boven Oranje verkoos, kan sinds afgelopen zomer weer door een deur met Renard en stond zaterdag ook in de basis toen de 'Leeuwen van de Atlas' tegen Ivoorkust (0-2) een WK-ticket veiligstelden.

De dertienvoudig international genoot met volle teugen van de euforie die volgde op de historische WK-plaatsing. "Dit is één van de mooiste weken die ik heb meegemaakt. Het was een en al feest met de spelers en trainers en in Marokko ging dat verder."

Ziyech denkt wel te weten waarom Marokko zich dit jaar eindelijk weer plaatste voor een mondiaal eindtoernooi. "We hebben in eerdere WK-kwalificaties goede spelers gehad, maar nu zijn we echt een team. Iedereen gaat voor elkaar door het vuur en ik denk dat we dat ook hebben uitgestraald."