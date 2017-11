Videoscheidsrechter doet volgend seizoen intrede in Spaans voetbal

Tot ergernis van diverse clubs is Spanje een van de weinige toplanden die nog geen gebruik maken van videotechnologie bij de wedstrijden.

Na discutabele beslissingen bij onder meer het duel van FC Barcelona tegen Real Betis zijn er sinds vorig seizoen steeds meer voorstanders van invoering van de videoarbiter in Spanje.

"Volgend seizoen zal er in de Spaanse Liga een videoscheidsrechter zijn", verzekert Tebas. "We hebben hier al veel bijeenkomsten over gehad en we maken veel progressie. We gaan ervan uit dat we er snel klaar voor zijn."

In landen als Duitsland en Italië wordt de videoscheidsrechter al op het hoogste niveau gebruikt. In Nederland gebeurt dat nog niet in de Eredivisie, maar wel in de KNVB-beker.

