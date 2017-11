Van Lunteren, Zeeman, Van Es en Jansen terug in selectie Oranjevrouwen

Van Lunteren, Zeeman, Van Es en Jansen moesten drie weken geleden het openingsduel van de kwalificatiecampagne met Noorwegen aan zich voorbij laten gaan vanwege een blessure.

Nederland won in het Noordlease Stadion in Groningen met 1-0 van Noorwegen door een doelpunt van Vivianne Miedema in de derde minuut van de blessuretijd.

Oranje gaat op vrijdag 24 november eerst in Senec op bezoek bij Slowakije, waarna de Europees kampioen vier dagen later op dinsdag 28 november in het inmiddels al uitverkochte Goffertstadion in Nijmegen Ierland ontvangt.

Nederland en Noorwegen gaan normaal gesproken uitmaken wie de nummer één wordt in groep 3 en daarmee een rechtstreeks ticket voor het WK van 2019 in Frankrijk pakt.

Noorwegen en Ierland bezetten op dit moment met ieder zes punten de koppositie in de poule, maar beide landen hebben respectievelijk twee en één wedstrijd meer gespeeld dan Oranje, dat met drie punten op de derde plaats terug te vinden is.

2010

Nederland stond twee keer eerder tegenover Slowakije. Beide duels eindigden in een zege. De laatste ontmoeting dateert van april 2010 en was eveneens een WK-kwalificatiewedstrijd (1-0).

Ook tegen Ierland heeft Oranje een positief saldo. In zeven duels behaalde Nederland vijf overwinningen en twee remises. De laatste wedstrijd tegen de Ieren was in augustus 2010 (2-0).

Selectie Oranjevrouwen: Lineth Beerensteyn (Bayern München), Angela Christ (PSV), Anouk Dekker (Montpellier HSC), Merel van Dongen (Ajax), Daniëlle van de Donk (Arsenal), Kika van Es (FC Twente), Sisca Folkertsma (Ajax), Stefanie van der Gragt (Ajax), Jackie Groenen (FFC. Frankfurt), Renate Jansen (FC Twente), Dominique Janssen (Arsenal), Lize Kop (Ajax), Vanity Lewerissa (PSV), Desiree van Lunteren (Ajax), Lieke Martens (FC Barcelona), Vivianne Miedema (Arsenal), Myrthe Moorrees (FC Twente), Liza van der Most (Ajax), Jill Roord (Bayern München), Shanice van de Sanden (Olympique Lyonnais), Sherida Spitse (FC Twente), Sari van Veenendaal (Arsenal) en Kelly Zeeman (Ajax).