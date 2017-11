VVV-Venlo na akkoord met gemeente stap dichter bij vernieuwd stadion

Beide partijen lieten de waarde van de grond onder het stadion en de gebouwen daaromheen onafhankelijk van elkaar taxeren en kwamen daarbij op vrijwel hetzelfde bedrag uit. VVV maakt in totaal 545.000 euro over aan de gemeente Venlo.

Algemeen directeur Marco Boogers is blij met het akkoord. "Dit is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de club. We krijgen nu de mogelijkheid om het stadion op peil te brengen en willen heel graag sponsors en supporters betrekken bij het ontwikkelen van de plannen", aldus Boogers op de site van VVV.

De Koel, dat vooral bekend staat om de lange trap tussen de kleedkamers en het veld, is sinds 1972 de thuishaven van VVV. De Limburgse club zette in juni de eerste stappen om over te gaan tot een nieuw stadion.

Comfort

Voorzitter Hai Berden beseft dat De Koel snel gerenoveerd moet worden. "De supporters en sponsors verdienen meer comfort dan ze nu hebben. Het is dringend noodzakelijk dat we het stadion gaan aanpassen aan de eisen van deze tijd."

Het vernieuwde stadion van VVV moet naar verluidt plaats bieden aan circa tienduizend toeschouwers. Nu kunnen er achtduizend mensen terecht in De Koel.

VVV, dat momenteel op de twaalfde plaats staat in de Eredivisie, vervolgt de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen Feyenoord.

