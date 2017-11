Bondscoach Honduras beticht Australië van spionage richting play-off

Pinto deed die uitspraak nadat er een drone was verschenen boven het stadion in Sydney tijdens een training van zijn ploeg.

"Beschamend voor zo'n beschaafd land", oordeelde Pinto, hoewel de voetbalbond van Australië elke betrokkenheid ontkent. Het zou gaan om een vader en zoon die in de nabijheid van het stadion met een drone aan het spelen waren.

"Laten we niet naïef zijn, dit is spionage in het voetbal. Het is geen fair play", zei Pinto, die eerder al stelde dat een Hondurese journalist tactische informatie heeft gelekt naar de Australiërs.

Australië en Honduras trappen woensdag om 10.00 uur (Nederlands tijd) af voor de return van hun play-off om een WK-ticket. De eerste wedstrijd in San Pedro eindigde in 0-0.

Twee tickets

Naast de confrontatie tussen Australië en Honduras strijden nog vier andere landen om de laatste twee plaatsen voor de mondiale eindronde van volgend jaar in Rusland.

Ierland en Denemarken treffen elkaar dinsdagavond om 20.45 uur in Dublin. De eerste confrontatie van het tweeluik eindigde vorige week in Denemarken net als Hondras-Australië in 0-0.

Het Peru van Feyenoorder Renato Tapia en Nieuw-Zeeland, waarvoor PEC Zwolle-speler Ryan Thomas uitkomt, treffen elkaar donderdag om 03.15 uur Nederlandse tijd in Lima. Ook in het heenduel tussen deze landen werd niet gescoord.

Bekijk het programma en de stand in de WK-kwalificatie