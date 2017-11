'Oranje speelt in maart vriendschappelijk tegen Engeland en Spanje'

Britse media melden dinsdagochtend dat Engeland behalve tegen Oranje in maart ook tegen Italië speelt op Wembley. Net als Oranje wist Italië zich niet te plaatsen voor het WK van komende zomer in Rusland. Engeland is wel van de partij.

Volgens VI is Spanje de tweede sparringspartner van Oranje in maart. Er zouden slechts enkele formaliteiten afgehandeld te hoeven worden. Het worden normaal gesproken de eerste interlands na het vertrek van bondscoach Dick Advocaat.

Engeland en Nederland speelden twintig keer eerder tegen elkaar. De balans is met zes zeges, negen gelijke spelen en vijf nederlagen licht in het voordeel van Oranje.

In maart 2016 won Nederland de laatste ontmoeting. Dankzij treffers van Vincent Janssen en Luciano Narsingh werd er op Wembley met 1-2 gewonnen. Jamie Vardy was trefzeker namens Engeland.

WK-finale

Spanje en Oranje troffen elkaar twaalf keer eerder. Zes keer won Nederland, de Spanjaarden trokken vijfmaal aan het langste eind, waaronder in de WK-finale van 2010 in Zuid-Afrika.

Oranje won in maart 2015 de laatste onderlinge confrontatie met 2-0. Bij een oefenduel in Amsterdam zorgden Stefan de Vrij en Davy Klaassen voor de doelpunten.

Advocaat

Advocaat zit dinsdagavond naar verwachting voor het laatst op de bank bij Oranje. Zijn contract loopt aan het eind van deze maand af.

Vorige week zei de 70-jarige bondscoach voor de interland tegen Schotland (0-1 zege) tegen Schotse media dat hij bezig was aan zijn laatste dagen bij Oranje. Tegenover Nederlandse journalisten kwam hij later enigszins terug op die woorden door te stellen dat hij pas na de wedstrijd tegen Roemenië duidelijkheid zou geven over zijn toekomst.

Oranje speelt dinsdagavond zijn laatste interland van 2017. In Boekarest is Roemenië de tegenstander in een vriendschappelijk duel. De wedstrijd in de Arena Nationale begint om 20.00 uur Nederlandse tijd.

Roemenië-Nederland wordt dinsdagavond live uitgezonden op NU.nl. De voorbeschouwing begint om 19.30 uur.

