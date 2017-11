'Mislopen WK een van zwartste pagina's in sportgeschiedenis Italië'

Italië kwam maandag niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Zweden en gaat daardoor voor het eerst sinds 1958 niet naar het WK.

Voor La Gazzetta dello Sport, dat het vooral moet hebben van de losse verkoop, is het mislopen van de mondiale eindronde door viervoudig wereldkampioen Italië een hard gelag.

"We moeten gaan nadenken over wat we kunnen doen in juni: een concert bezoeken, de bioscoop, een festival... Alles beter dan Zweden zien voetballen op het WK. Dat is te pijnlijk", schrijft de gerenommeerde krant.

"De tranen van Gianluigi Buffon en de stilte van San Siro voelen als een grafsteen waarop staat: vaarwel Rusland, we zijn voor het eerst sinds 1958 niet op het WK. Het is een van de zwartste pagina's in onze sportgeschiedenis, een mokerslag die onberekenbare schade aanricht aan een land dat voetbal ademt."

"We zijn niet bij jullie en jullie niet bij ons. Italië is niet op het WK, we moeten onze liefde op andere zaken richten."

Ramp

La Stampa spreekt eveneens van een catastrofe. "De azuurblauwe ramp is een feit", refereert de krant aan het traditionele blauw waarin 'La Squadra Azzurra' meestal speelt.

"Zoveel teleurstelling en zoveel ergernissen. De opwinding is voorbij en het is tijd dingen bij de naam te noemen. Zweden gaat naar het WK in Rusland en dat is terecht. Laten we afscheid nemen van de bondscoach, hem bedanken en dan zo snel mogelijk vergeten hoe hij de ploeg geleid heeft."

Voor La Repubblica voelt de prestatie van Italië als het einde van de wereld. "De apocalyps heeft een donkerblauwe kleur. Het heeft de bittere smaak van Buffons tranen. Ons hart brak; er is geen zesde WK voor hem."

De krant kijkt terug naar zestig jaar geleden, toen Italië er voor het laatst niet bij was. "Toen de ploeg van Alfredo Foni verloor van Noord-Ierland in Belfast, was Juventus nog geen tien keer kampioen en kostte een brood 140 lire."

Kandidaten

La Gazzetta dello Sport noemt alvast vier kandidaten om Giampiero Ventura op te volgen, al is nog niet duidelijk of de bondscoach wordt vervangen.

Carlo Ancelotti, die eerder dit seizoen werd ontslagen bij Bayern München, wordt als ideale optie gezien. Ook de namen van oud-bondscoach Antonio Conte (Chelsea), Roberto Mancini (Zenit Sint-Petersburg) en Massimiliano Allegri (Juventus) vallen.

Voor Buffon (39 jaar, 175 interlands), Daniele De Rossi (34 jaar, 112 interlands), Giorgio Chiellini (33 jaar, 96 interlands) en Andrea Barzagli (36 jaar, 73 interlands) zit hun interlandloopbaan erop.