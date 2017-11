Bondscoach Zweden speculeert na WK-ticket niet over rentree Ibrahimovic

"We hebben een team dat het uitstekend gedaan heeft, kort nadat de beste speler in onze geschiedenis gestopt is", zei Andersson toen hem op de persconferentie gevraagd werd of hij Ibrahimovic, die in de zomer van 2016 stopte als international, mee wil nemen naar het WK.

"We hebben tegen Italië een fantastische prestatie geleverd. Ik wil graag alleen over de spelers praten die dit bereikt hebben. Dankjewel", ontweek de coach het onderwerp.

Later in de mixed zone zei Andersson tegen Aftonbladet wellicht later dieper op het onderwerp in te gaan. "We kunnen het morgen over Zlatan hebben, maar niet vanavond. Nu gaan we feesten. Er is geen nieuws te melden over hem."

De 36-jarige spits beëindigde na het EK in 2016 zijn interlandloopbaan. Door een zware knieblessure kwam Ibrahimovic sinds april niet in actie.

Raiola

Kort na het 0-0 gelijkspel in Milaan, waardoor Zweden voor het eerst sinds 2006 naar een WK gaat, plaatste Ibrahimovic op Twitter en Instagram een foto van juichende Zweedse spelers. "Wij zijn Zweden", schreef hij daar bij. Bij de heenwedstrijd in Solna, die afgelopen weekend met 1-0 werd gewonnen door Zweden, zat Ibrahimovic als toeschouwer op de eretribune.

Ibrahimovic' zaakwaarnemer Mino Raiola was maandag duidelijk over een rentree van Ibrahimovic in het Zweedse elftal. "Als het nodig is, dan breng ik Zlatan persoonlijk naar Rusland", zei hij.

Ibrahimoivc speelde 116 keer voor zijn land en maakte liefst 62 doelpunten, waarmee de voormalig Ajacied topscorer aller tijden is.

Hij speelde in zijn rijke loopbaan slechts twee WK's, maar kon nooit schitteren op het hoogste podium. In 2002 in Zuid-Korea en Japan mocht de toen 20-jarige spits slechts tweemaal invallen. Vier jaar later in Duitsland werd Ibrahimovic gehinderd door blessures. Hij speelde drie duels, maar kwam daarin niet tot scoren.

Pageviews

Verdediger Mikael Lustig wilde net als bondscoach Andersson niet ingaan op een eventuele terugkeer van Ibrahimovic in de nationale ploeg. "Jullie stellen deze vraag alleen maar om meer krantjes te kunnen verkopen en meer pageviews op internet te krijgen", beet hij journalisten toe.

Ibrahimovic revalideert nog altijd van een zware knieblessure. Hij hoopt dit jaar nog terug te keren op het trainingsveld van Manchester United.