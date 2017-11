Italiaanse bond praat woensdag over toekomst bondscoach Ventura

"In de eerste plaats zijn we zeer teleurgesteld", aldus de bond dinsdag in een reactie. "Dit is in sportief opzicht een grote tegenslag. We moeten echter in alle rust evalueren en beslissen wat we in de toekomst anders gaan doen."

Volgens veel Italiaanse media leverde Ventura na het gelijkspel tegen Zweden al zijn tot en met het EK van 2020 lopende contract in, maar de bondscoach ontkende dit later.

"Het doel was kwalificatie voor het WK. Nu hebben we een probleem dat ik met de bond en voorzitter Carlo Tavecchi moet bespreken", aldus de 69-jarige Ventura.

Door het 0-0 gelijkspel in de returnwedstrijd tegen Zweden in Milaan mist viervoudig wereldkampioen Italië voor het eerst sinds 1958 een WK. De Zweden wonnen de eerste wedstrijd in Solna met 1-0.

Kritiek

Ventura bood in een reactie zijn excuses aan tegenover alle Italianen. "Dat doe ik voor het resultaat, niet voor de manier waarop we hebben gevochten", zei de bondscoach die veel kritiek kreeg omdat hij aanvaller Lorenzo Insigne op de bank hield.

Ventura is sinds het EK van 2016 in Frankrijk bondscoach van Italië. Aanvoerder Gianluigi Buffon wilde maandag na de wedstrijd niet ingaan op het lot van bondscoach. "Je wint als groep en je verliest als groep. Je verdeelt de complimenten en de kritiek. De coach is onderdeel van de groep", zei de 175-voudig international.

Naast Buffon zwaaien ook Daniele De Rossi (34 jaar, 112 interlands), Giorgio Chiellini (33 jaar, 96 interlands) en Andrea Barzagli (36 jaar, 73 interlands) af bij Italië.