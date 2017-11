Afzwaaiende Buffon in tranen na missen WK met Italiaanse ploeg

Voor Buffon was de interland tegen Zweden zijn laatste. De 39-jarige keeper van Juventus gaf eerder aan na dit seizoen afscheid te nemen. Ook voor Daniele De Rossi (34 jaar, 112 interlands), Giorgio Chiellini (33 jaar, 96 interlands) en Andrea Barzagli (36 jaar, 73 interlands) is hun interlandcarrière voorbij.

"Het is doodzonde dat mijn laatste officiële interland samenvalt met het missen van het WK", zei de 175-voudig international Buffon direct na afloop. "Dit spijt me heel erg. Niet alleen voor mezelf, maar voor het hele land."

"We hebben gefaald", vervolgde de ervaren doelman, die in 2006 met de Azzurri de wereldtitel pakte. "Het is niet zo dat we Zweden hebben onderschat. Maar we misten wel de scherpte om te scoren, we hebben niet het spel gespeeld dat we kunnen spelen."

Toekomst

Volgens Buffon hoeft Italië niet te vrezen voor de toekomst. "Er zit veel toekomst in ons voetbal. We zijn een trots en vastberaden volk, wij vinden altijd wel een manier om op te staan als we zijn gevallen."

Met betraande ogen zei de doelman veel vertrouwen te hebben in de jonge doelmannen Gianluigi Donnarumma en Mattia Perin, die nu mogen strijden om zijn opvolging. "Ik wens ze succes en hoop dat ze me niet zullen teleurstellen."

Buffon wilde niet ingaan op het lot van bondscoach Giampiero Ventura, van wie wordt verwacht dat hij wordt ontslagen of zelf opstapt. "Je wint als groep en je verliest als groep. Je verdeelt de complimenten en de kritiek. De coach is onderdeel van de groep."

De Rossi

De Rossi weigerde in de tweede helft tegen Zweden warm te lopen toen Ventura hem dat vroeg. De verdedigende middenvelder wees op aanvaller Lorenzo Insigne, die overigens ook op de bank bleef.

"Het was een hectisch moment en ik vroeg of de coach aanvallers wilde inbrengen", vertelde De Rossi in de Italiaanse media. "Misschien dat Insigne meer had kunnen betekenen dan ik."