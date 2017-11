Italië voor het eerst sinds 1958 niet naar WK na remise tegen Zweden

Zweden, dat in de groepsfase onder meer Oranje onder zich hield, verdedigde in Milaan met succes een 1-0 voorsprong, die het vrijdag ietwat gelukkig had overgehouden aan het thuisduel. De ploeg van bondscoach Jan Andersson hield zich met kunst en vliegwerk staande.

Het duel in het volgepakte stadion San Siro was van meet af aan fel. Al in de beginfase moest de Spaanse arbiter Antonio Lahoz enkele keren streng optreden voor harde tackles. Het leverde beide ploegen de nodige kaarten op.

De scheidsrechter kreeg ook al vroeg enkele claims voor een strafschop. Zo ging Marco Parolo neer in het zestienmetergebied, na een duel met een Zweedse verdediger en kreeg Andrea Barzagli in zijn eigen strafschopgebied de bal op zijn hand. Lahoz vond het beide keren niets.

Tegenvaller

Zweden moest wel al snel een tegenvaller verwerken, omdat Jakob Johansson al na een kwartier een op het oog zware knieblessure opliep. De maker van het enige doelpunt in Solna moest per brancard van het veld.

Het was lang wachten op grote kansen. Pas vijf minuten voor rust kon het publiek echt opveren, toen Ciro Immobile alleen op doelman Robin Olsen af mocht. De spits leek de bal binnen te tikken, maar omdat zijn inzet te zacht was, kon Andreas Granqvist de bal eenvoudig voor de lijn weghalen.

Na rust veranderde er weinig aan het spel, al beperkte Zweden zich nog meer dan eerst tot tegenhouden. Italië viel aan, terwijl Zweden bij elke uitval constant zo'n zeven tot acht spelers achterin hield.

Volley

Het was voor Italië dan ook lastig om door de Zweedse defensie te komen. De thuisploeg speelde na rust maar een paar kansen bij elkaar, waarvan de beste voor Alessandro Florenzi was. De middenvelder van AS Roma volleerde de bal maar net naast.

De Italiaanse bondscoach Giampiero Ventura kon dan ook niet anders dan enkele extra aanvallers brengen. De fel bekritiseerde coach liet na een uur Stephan El Shaarawy en Andrea Belotti invallen.

Hun komst leidde weliswaar tot enkele hachelijke momenten voor het vijandig doel, maar niet tot treffers. Ook de derde invaller Federico Bernardeschi kon het verschil niet maken, waardoor Italië voor het eerst in zestig jaar niet mag afreizen naar een WK.