Oranje werkt laatste training voor duel met Roemenië met fitte groep af

Bondscoach Dick Advocaat kan in Roemenië ten opzichte van het gewonnen oefenduel met Schotland (0-1) alleen niet beschikken over Karim Rekik. De verdediger, tegen Schotland goed voor een basisplaats, is ziek achtergebleven in Nederland.

Davy Pröpper is wel weer van de partij. Hij miste het duel met de Schotten vanwege bovenbeenklachten. De middenvelder trainde vrijdag en zondag weer zonder problemen mee en is dus inzetbaar.

Het duel met de Roemenen is de laatste interland van Oranje van 2017 en de laatste onder leiding van Advocaat, wiens contract bij de KNVB eind dit jaar afloopt.

Als Nederland wint van Roemenië dan krijgt de 70-jarige Hagenaar op de valreep alleen een record in handen. De overwinning in Schotland was zijn 36e met Oranje en daarmee evenaarde hij Bob Glendenning, die van 1928 tot 1940 eveneens 36 keer won met Nederland. Geen enkele bondscoach won vaker.

Roemenië heeft zich net als Oranje niet geplaatst voor het WK. De aftrap is om 20.00 uur.

Roemenië-Nederland wordt dinsdagavond live uitgezonden op NU.nl. De voorbeschouwing begint om 19.30 uur.