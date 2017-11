Basisplaatsen voor De Ligt, Veltman en Cillessen tegen Roemenië

De coach van Oranje kan in Boekarest geen beroep doen op de zieke Karim Rekik, die donderdag tegen Schotland (0-1 zege) nog een basisplaats had. De Ligt vervangt hem centraal achterin.

Advocaat houdt ook Timothy Fosu-Mensah aan de kant, die donderdag in Aberdeen twintig minuten voor tijd naar de kant moest met lichte hamstringklachten. Veltman heeft daarom een basisplaats.

"De jongens moeten allemaal weer spelen komend weekeinde, we willen geen risico's nemen", zei Advocaat. "Datzelfde geldt voor Fosu-Mensah. Ik wil wel graag winnen, dus ik begin zoveel mogelijk met de formatie waarvan ik zeg: die gaan dat doen."

Cillessen

Op doel keert Jasper Cillessen terug in de basis. "Onze vriend Jeroen Zoet is een beetje geblesseerd, daarom keept Jasper Cillessen weer", aldus de scheidend bondscoach.

Ook Davy Pröpper keert mogelijk terug in de basis. Hij miste het duel met de Schotten vanwege bovenbeenklachten. De middenvelder trainde vrijdag en zondag weer zonder problemen mee en is dus inzetbaar.

Pröpper vormde tijdens het partijspelletje het middenveld met Kevin Strootman en Daley Blind. In de voorhoede hadden Memphis Depay en Ryan Babel gezelschap van Steven Berghuis, Quincy Promes deed met de andere ploeg mee.

Voor Donny van de Beek lonkt dinsdagavond zijn debuut in Oranje. "Het is afhankelijk van de stand, maar die kans zit er wel in", zei Advocaat.

Advocaat

Het duel met de Roemenen is de laatste interland van Oranje van 2017 en de laatste onder leiding van Advocaat, wiens contract bij de KNVB eind dit jaar afloopt.

Als Nederland wint van Roemenië dan krijgt de 70-jarige Hagenaar op de valreep alleen een record in handen. De overwinning in Schotland was zijn 36e met Oranje en daarmee evenaarde hij Bob Glendenning, die van 1928 tot 1940 eveneens 36 keer won met Nederland. Geen enkele bondscoach won vaker.

"Dat is leuk, maar verder ook niet. Al kan ik niet ontkennen dat het eergevoel ook meespeelt", erkende Advocaat.

Roemenië heeft zich net als Oranje niet geplaatst voor het WK. De aftrap is om 20.00 uur.

Roemenië-Nederland wordt dinsdagavond live uitgezonden op NU.nl. De voorbeschouwing begint om 19.30 uur.