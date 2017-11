Belgische bondscoach ziet kritiek De Bruyne niet als persoonlijke aanval

"Ik heb de uitspraken van De Bruyne niet als een persoonlijke aanval ervaren", aldus Martinez maandag op zijn persconferentie voor de vriendschappelijke wedstrijd van dinsdag tegen Japan.

"Het was zijn eerlijke commentaar nadat hij 45 minuten had meegedaan tegen Mexico en gefrustreerd achterbleef. Kevin is een winnaar, dat wil ik niet veranderen."

De Bruyne, die vrijdag in de oefeninterland tegen Mexico in Brussel alleen de eerste helft speelde, stak twee dagen later zijn onvrede over het spel van de 'Rode Duivels' niet onder stoelen of banken.

"We spelen nog altijd te veel op basis van talent", zei de spelmaker van Manchester City. "Zolang er tactisch geen goed systeem staat, zullen we moeilijkheden hebben tegen ploegen als Mexico."

"Ik heb daar al af en toe met de bondscoach over gesproken. Het is jammer dat we nog altijd geen oplossingen gevonden hebben. Het systeem dat we spelen is eigenlijk heel verdedigend, maar we spelen dat met veel aanvallende spelers die veel de bal willen."

Experimenteren

De 44-jarige Martinez, die sinds augustus 2016 bondscoach is van België en zich met zijn elftal redelijk simpel plaatste voor het WK van volgend jaar in Rusland, gaf maandag aan dat hij de oefenduels in deze periode wil gebruiken om te experimenteren.

"Dit is het moment om dingen uit te proberen. We moeten de beste opties vinden en zoveel mogelijk informatie verzamelen zodat we goed aan het WK kunnen beginnen", stelde de Spanjaard.

"Iedereen mag daar een mening over hebben en die openlijk delen. Het enige nadeel nu is dat alle vragen van de media daar over gaan."

België-Japan begint dinsdagavond om 20.45 uur in het Jan Breydelstadion in Brugge.