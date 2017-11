Cambuur-aanvaller Issa Kallon krijgt taakstraf voor seks met minderjarige

Het voorval vond plaats in de zomer van 2015, toen Kallon nog bij FC Utrecht speelde. Het meisje was op dat moment veertien jaar oud. In augustus 2015 kwam de zaak in beweging omdat de moeder van het meisje aangifte deed nadat ze haar dochter in de auto bij Kallon aantrof.

Aanvankelijk was vier maanden voorwaardelijke celstraf en 240 uur taakstraf geëist tegen Kallon.

Omdat de speler volledige openheid van zaken heeft gegeven en spijt betuigde, verminderde de rechtbank de werkstraf naar 150 uur. In de zaak waren nog drie verdachten. Twee van hen kregen een werkstraf van 180 uur en de derde is vrijgesproken.

Gesprek

Cambuur zegt maandag in een gesprek met Kallon en zijn management te hebben duidelijk gemaakt zijn gedrag te veroordelen, maar nu de rechtbank uitspraak heeft gedaan is de zaak voor de club gesloten. Daardoor kan hij vrijdag gewoon meedoen in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.

Kallon maakte dit seizoen in tien wedstrijden in de Jupiler League één doelpunt. Vorig seizoen werd hij door FC Utrecht verhuurd aan FC Emmen en scoorde hij vier keer in 37 wedstrijden. Namens FC Utrecht kwam hij eerder tot zes duels in de Eredivsie.

