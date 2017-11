Oranje kan in Roemenië voor het eerst sinds WK vijf zeges op rij boeken

Bovendien kan Nederland in Boekarest voor de derde keer op rij de nul houden. Ook dat gebeurde voor het laatst op het WK, waar Oranje onder leiding van Louis van Gaal knap derde werd.

De laatste nederlaag van de ploeg van bondscoach Dick Advocaat was eind augustus tegen Frankrijk (4-0). Daarna was Oranje te sterk voor Bulgarije (3-1), Wit-Rusland (1-3), Zweden (2-0) en Schotland (0-1).

Advocaats voorganger Danny Blind kwam niet verder dan twee zeges op rij (in oefenwedstrijden tegen Oostenrijk en Polen in mei 2016). Guus Hiddink, die na het succesvolle WK in Brazilië Van Gaal opvolgde, deed het nog slechter. Van zijn tien interlands won hij er maar vier en nooit twee achter elkaar.

37 zeges

Overigens is Roemenië ook aan een mooie reeks bezig. De Roemenen zijn thuis al elf oefenwedstrijden ongeslagen, nadat Israël in maart 2010 met 0-2 won in Timisoara.

Als Oranje de Roemenen dinsdagavond eindelijk weer eens een nederlaag bezorgt in eigen land, betekent dat een persoonlijk succesje voor Advocaat. De Hagenaar komt in dat geval in zijn 62e en laatste interland met Oranje op 37 zeges en dat is er één meer dan Bob Glendenning.

Advocaat deelt het record nu nog met de Brit, die van 1928 tot en met 1940 87 interlands bondscoach van Nederland was.

De veertiende wedstrijd tussen Roemenië en Nederland begint dinsdag om 20.00 uur in de Arena Nationala. Van de dertien eerdere wedstrijden won Oranje er liefst negen, drie keer werd het gelijk en één keer zegevierde de Roemenen.

Roemenië-Nederland wordt dinsdagavond live uitgezonden op NU.nl. De voorbeschouwing begint om 19.30 uur.