Schmelzer vindt Bosz niet verantwoordelijk voor slechte reeks Dortmund

"Bosz bezorgt het team een goed gevoel met zijn rustige en analytische aard", zegt Schmelzer in een interview met het Duitse voetbalblad Kicker. "Hij weet wat hij doet. Wanneer hij de spelers in bescherming neemt, mogen wij niet in de verleiding komen om onze trainer achter zijn rug om te bekritiseren."

Aan het begin van dit seizoen ging Dortmund fier aan kop in de Bundesliga. Het aanvallende voetbal van het elftal van Bosz bezorgde Dortmund zes overwinningen en een gelijkspel in de eerste zeven competitiewedstrijden.

De laatste vier Bundesliga-duels leverden de club maar één punt op, waardoor Dortmund inmiddels naar de derde plaats is afgezakt. De laatste overwinning van de 'Schwarzgelben' in de competitie dateert van 30 september toen ze drie punten pakten tegen FC Augsburg (1-2).

Vorige week ging de Duitse topper tegen Bayern München verloren (1-3). De kritiek op het eerder nog bewierookte spel van de ploeg van Bosz neemt daardoor steeds verder toe.

Ingezakt

Volgens Schmelzer zijn er verschillende oorzaken voor de mindere resultaten. "Wij spelers zullen ons niet achter de tactiek-discussie verschuilen", zegt de 29-jarige Duitser. "We hebben niet een groot probleem, we hebben verschillende kleine."

"We falen in de afronding, het zelfvertrouwen neemt af, er is geen aansluiting van het middenveld", zo somt hij op. "Iedereen is verantwoordelijk om dat te veranderen. Als individuen en als groep."

Vrijdag vervolgt Borussia Dortmund de competitie met een uitwedstrijd tegen VfB Stuttgart.

