Advocaat (70) sluit nieuwe klus als trainer na Oranje niet uit

"Er is een moment dat het stopt, dat is duidelijk", zegt Advocaat tegen het AD. "Maar er zal weer worden gebeld, dat is altijd gebeurd. Ach, voetbal heeft mij alles gebracht. Misschien komt er nog iets leuks voorbij, ik sluit het niet uit. Anders is het mooi geweest."

Advocaat was in zijn ruim dertig jaar lange carrière onder meer werkzaam bij PSV, Glasgow Rangers, Borussia Mönchengladbach, Zenit Sint-Petersburg, AZ, Sunderland en Fenerbahçe en was naast Oranje ook bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea, België, Rusland en Servië.

"Dick Advocaat uit Den Haag heeft dan de hele wereld gezien. Driemaal aan het roer bij het Nederlands elftal, het is niet niks. Nee, mijn loopbaan is in elk geval niet geruisloos voorbijgegaan", zegt de coach die dinsdag voor de 62e keer bij een interland van Oranje in de dug-out plaatsneemt.

Zijn contract bij de KNVB loopt aan het eind van de maand af. Een dag voor de met 0-1 gewonnen interland donderdag tegen Schotland zei Advocaat tegen Schotse journalisten dat hij bezig was aan zijn laatste duels bij Oranje. Tegenover Nederlandse media kwam hij later terug op die woorden door te stellen dat hij pas na het duel met Roemenië iets over zijn toekomst bekendmaakt.

Koeman

Zijn assistent Ruud Gullit meldde vorige week zijn toekomst te verbinden aan die van de bondscoach. Toch hoopt Advocaat dat Gullit bij Oranje actief blijft, bijvoorbeeld als assistent van Ronald Koeman.

"Gullit is een geweldige persoonlijkheid, in het buitenland proef je het respect voor hem. In Nederland staan we erg snel klaar met kritiek."

"Als ik de KNVB was, zou ik hem altijd bij Oranje houden. Hij is een geweldig uithangbord, alle deuren gaan open voor Ruud. Geldt ook voor Ronald Koeman trouwens. Zet die twee bij elkaar en je bent in feite klaar."

Advocaat leidt maandag in Boekarest zijn laatste training bij Oranje. De wedstrijd begint dinsdag om 20.00 uur Nederlandse tijd.

Roemenië tegen Nederland wordt dinsdagavond live uitgezonden op NU.nl. De voorbeschouwing begint om 19.30 uur.