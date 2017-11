Zwitserland plaatst zich voor vierde WK op rij, ook Kroatië naar Rusland

De return in de play-off tussen Zwitserland en Noord-Ierland in Basel eindigde in een doelpuntloos gelijkspel. Zwitserland kon zich een remise permitteren, aangezien het donderdag de heenwedstrijd al met 0-1 won.

Zwitserland was de laatste drie WK's ook al verzekerd van deelname. In 2006 (Duitsland) en 2010 (Zuid-Afrika) werd zelfs de achtste finales bereikt.

Noord-Ierland, dat vorig jaar in Frankrijk voor het eerst meedeed aan een EK, was in 1986 voor het laatst te bewonderen op een mondiaal eindtoernooi.

Doelpunt

De ploeg van bondscoach Michael O'Neill had minstens een doelpunt nodig in de return om voor het eerst in ruim dertig jaar weer een WK-ticket te veroveren, maar Zwitserland was in het eigen Sankt-Jakob Park de betere ploeg.

Haris Seferovic kreeg in de slotfase de beste kans om de Noord-Ieren de genadeklap toe te brengen, maar de spits van Benfica schoot op het dramatische veld in Basel van dichtbij hoog over.

Noord-Ierland was in blessuretijd alsnog heel dicht bij de gelijkmaker, maar de matchwinner uit de heenwedstrijd Ricardo Rodriguez haalde een kopbal van Jonny Evans van de lijn en bezorgde Zwitserland zo een WK-ticket.

Kroatië

Net als Zwitserland plaatste ook Kroatië zich voor het WK 2018 zonder de return in de play-off te winnen. De ploeg van bondscoach Zlatko Dalic speelde in Piraeus gelijk tegen Griekenland in een povere wedstrijd die werd gefloten door Björn Kuipers.

Kroatië had de heenwedstrijd al met 4-1 gewonnen en had aan de doelpuntloze remise dus ruimschoots genoeg om een WK-ticket binnen te slepen.

De Kroaten waren in de return nog het dichtst bij de zege, maar een inzet van Ivan Perisic belandde op de paal. In Stadio Karaiskaki waren geen supporters van de bezoekers aanwezig uit angst voor ongeregeldheden.

Kroatië deed vier jaar geleden ook mee aan het WK in Brazilië, maar strandde toen in de groepsfase. Griekenland ontbreekt voor het eerst sinds 2006 op een WK.