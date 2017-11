Oranje werkt besloten toe naar oefenwedstrijd tegen Roemenië

Bondscoach Dick Advocaat had op de trainingsaccommodatie van Ajax zijn volledige selectie van 22 spelers tot zijn beschikking.

Davy Pröpper, die donderdag de gewonnen oefenwedstrijd tegen Schotland (0-1) moest overslaan vanwege bovenbeenklachten, trainde ook zonder problemen mee.

De middenvelder van Brighton & Hove Albion kan dinsdag in de laatste interland van dit jaar, in Boekarest tegen Roemenië, weer meedoen.

Toekomst

Na het duel in het Nationale Stadion geeft Advocaat dan eindelijk duidelijkheid over zijn toekomst. Alles wijst erop dat de 70-jarige Hagenaar niet langer beschikbaar is als keuzeheer, hoewel hij kan pronken met uitstekende resultaten.

Met Advocaat op de bank verloor Oranje alleen de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk (4-0). De overige vijf interlands uit de derde periode van 'De Kleine Generaal' als bondscoach leverden allemaal overwinningen op. Het bleek niet genoeg om uitschakeling voor het WK van volgend jaar in Rusland te voorkomen.

Oranje vliegt maandag naar Boekarest, waar het 's avonds nog een keer traint in het stadion. De wedstrijd begint dinsdagavond om 20.00 uur Nederlandse tijd, in de Roemeense hoofdstad is het dan één uur later. Roemenië heeft zich net als Oranje ook niet kunnen plaatsen voor de mondiale eindronde.