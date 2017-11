Schotse speler acht duels geschorst na beledigen tegenstander met één oog

De 19-jarige O'Hara, spits bij Falkirk dat uitkomt in het Schotse Championship, is door de Schotse FA schuldig bevonden aan excessief wangedrag. Hij beledigde Shiels tijdens een duel in de Challenge Cup op 7 oktober.

Shiels, een 32-jarige international van Noord-Ierland, kreeg in dat duel een rode kaart na een overtreding op Joe McKee van Falkirk. Daarna werd Shiels beledigd door O'Hara en McKee.

Shiels liep als kind ernstige schade op aan zijn oog bij een ongeluk. In 2006 werd zijn rechteroog operatief verwijderd.

McKee

O'Hara's teamgenoot McKee wordt mogelijk eveneens geschorst. De 25-jarige middenvelder moet donderdag voor de tuchtcommissie van de Schotse bond verschijnen. Hij riskeert een schorsing voor vier, acht of twaalf duels, als ook hij schuldig wordt bevonden aan excessief wangedrag.

Opvallend is dat McKee in 2014 bij de club Morton Kenny Shiels, de vader van Dean, als manager had.

Falkirk kan nog beroep aantekenen tegen de schorsing van O'Hara. De club meldt in een korte verklaring "notie te hebben genomen van de beslissing van de Schotse bond en in afwachting te zijn van de geschreven motivatie. Tot die tijd worden er geen verdere mededelingen gedaan over de zaak."