Bayern-trainer Heynckes wil contractverlenging voor 'beste Robben ooit'

Hoewel Heynckes in München vooralsnog als tussenpaus fungeert, weerhoudt dat de interim-trainer er niet van de clubleiding dringend te verzoeken het contract van Robben open te breken.

"Volgens mij is Arjen nog nooit zo goed geweest als nu op zijn 33e", aldus Heynckes tegen het Duitse Welt. "Hij is een geweldig voorbeeld voor jonge spelers die willen slagen in het profvoetbal. Velen hebben talent, maar weten niet hoe ze zich professioneel moeten gedragen."

Juist de instelling van de 33-jarige Robben wordt daarom geprezen door de 72-jarige trainer. "Arjen hoef je niet te zeggen dat hij zich volledig moet geven. Hij doet het hoe dan ook, je moet hem zelfs afremmen. Hij doet alles voor zijn werk."

Uniek

Heynckes is onder de indruk van de passie van de meest scorende Nederlander in de Bundesliga. "Arjen hoeft niet langer te spelen om geld te verdienen. Hij speelt omdat hij ervan geniet. Hoe hij zich nu nog ontwikkelt, is uniek."

Bayern bezet momenteel de koppositie in de Bundesliga. Begin deze maand kroonde Robben zich met zijn 93e competitiedoelpunt tot de meest trefzekere buitenlander in dienst van de 'Rekordmeister' en tot de meest scorende Nederlander op het hoogste Duitse niveau.