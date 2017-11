Broertjes Amrabat spreken van 'gekkenhuis' na bereiken WK met Marokko

Vooral voor Sofyan Amrabat was het een bijzondere wedstrijd, want de middenvelder van Feyenoord maakte zijn officiële debuut voor Marokko. Hij viel na 82 minuten in voor Ajacied Hakim Ziyech.

"Het is heel bijzonder en ik ben supertrots", zei Sofyan Amrabat tegen de NOS. "Ik heb al beelden gezien van wat er in Marokko gebeurt, echt een gekkenhuis. Het wordt een enorm feest. We worden gehuldigd en gaan waarschijnlijk ook nog naar de koning. Ik moet het allemaal nog een beetje laten bezinken."

Marokko moest in Abidjan winnen van Ivoorkust om zich te plaatsen voor het WK van 2018 in Rusland en zat al na een half uur op rozen. Nabil Dirar en Medhi Benatia zorgden voor een 0-2 voorsprong en daarmee ook voor de rust- en eindstand.

Trompetten

Nordin Amrabat, die net als Ziyech en Feyenoorder Karim El Ahmadi in de basis stond, wist na de 0-2 zo goed als zeker dat Marokko het WK-ticket niet meer uit handen zou geven.

"Het is natuurlijk nooit over in het voetbal en dat geldt in Afrika al helemaal", erkende de 30-jarige aanvaller in gesprek met FOX Sports. "Het veld was dramatisch en de bal stuiterde alle kanten op, maar wij speelden defensief heel compact. Dan moet je van goeden huize komen om ons weg te spelen. Ivoorkust kwam er ook niet doorheen."

Ook Nordin Amrabat merkte direct na afloop van de wedstrijd in Ivoorkust de impact die de WK-plaatsing van Marokko met zich meebrengt. "Het is een gekkenhuis. Mijn telefoon stroomt helemaal vol met berichten, iedereen is trots en blij. Ik denk dat de mensen ons bij terugkomst in Marokko met vlaggen, trompetten en trommels staan op te wachten. Echt fantastisch."